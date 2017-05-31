Адвокат: Путин не только знает о деле Сущенко, но и занимается им

Адвокат украинского журналиста заявил, что разрешение на свидание Анжелики Сущенко было получено после телефонного разговора президентов Украины и РФ

Адвокат незаконно удерживаемого в Лефортово украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин лично занимается "делом" его подзащитного. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"У меня нет сомнений, что Путин не только знает о "деле Сущенко", но и сам в какой степени занимается им. Например, есть весомые данные, свидетельствующие о том, что разрешение на свидание Анжелики Сущенко было получено после телефонного разговора президентов России и Украины", - сказал адвокат.

По его словам, что касается следственных действий, то тут опять наступило состояние анабиоза.

"Думаю, более всего нужно ожидать сначала оглашения даты проведения очередного саммита в "нормандском формате", а потом самого саммита. С появлением нового президента Франции нормандский процесс получил новую динамику. Молодой лидер одной из ведущих стран Европы - сильный, принципиальный, с горящими глазами. Уверен, что вопрос об украинских политзаключенных в России, в том числе и о Романе Сущенко, будет на предстоящем саммите одним из важнейших", - отметил адвокат.

Он добавил,что незадолго до визита Путина в Версаль был телефонный разговор между президентами двух стран - Петр Порошенко и Эмманюэлем Макроном. "Предполагаю, что в нем эта тема тоже поднималась", - добавил Фейгин.

26 мая сообщалось, что письмо Сущенко доставлено в Елисейский дворец Макрону.

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В конце сентября 2016 года в Москве был задержан украинский журналист Романа Сущенко, приехавший в РФ по личному делу. В ФСБ заявили, что задержанный "является сотрудником ГУР". Украинская разведка причастность Сущенко к ведомству опровергла. Позднее журналиста обвинили в шпионаже и арестовали.

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