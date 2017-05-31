Стець подал в отставку с поста министра информполитики

Министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке с должности

Сегодня, 31 мая, министр информационной политики Украины Юрий Стець написал заявление об отставке с должности. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



"31 мая министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию", - сказано в сообщении.

"Министр имел разговор с руководством и членами правительства, которым сообщил о своем решении. Причиной отставки является ухудшение состояния здоровья. Никаких политических или иных мотивов не существует", - заявил госсекретарь МИП Артем Биденко, добавив, что сейчас Стець находится на больничном.

Функции исполняющего обязанности министра информационной политики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джапарову.

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