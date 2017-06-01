Убийство Сергиенко: суд назвал законным задержание подозреваемого
В Черкассах Приднепровский районных суд 31 мая признал законным повторное задержание подозреваемого в организации похищения и убийства в 2014 году Василия Сергиенко. Об этом сообщает Радио Свобода.
Накануне подозреваемому Вадиму Мельнику сообщили о новом подозрении - в создании преступной организации.
31 мая адвокат Мельника обжаловал решение о задержании подзащитного. 1 июня суд будет принимать решение относительно меры пресечения.
30 мая апелляционный суд Черкасской области изменил меру пресечения Мельнику с заключения под стражу на домашний арест в ночное время, но его сразу же задержали в зале суда по новому подозрению.
В марте 2014 года Сергиенко принимал активное участие в избирательных кампаниях на стороне оппозиционных партий, а также был активным участником Евромайдана. 4 апреля того же года его похитили со двора собственного дома в Корсуне-Шевченковском. На следующий день тело журналиста со множественными травмами было обнаружено в лесопосадке в Черкасской области.
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