САП: Уплата Бобовым налогов не означает немедленное закрытие дела

Освободить лицо от уголовной ответственности может только суд, отметил глава САП Назар Холодницкий

Уплата народным депутатом Геннадием Бобовым около 38 млн грн налогов не означает, что он освобожден от ответственности и уголовное производство против него автоматически будет закрыто. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



Он напомнил, что дело против Бобова открыто по двум статьям УК - уклонение от уплаты налогов и внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.



"Уплата налогов не освобождает лицо от ответственности и не означает, что производство будет закрыто. Часть 4 статьи 212 (УК) предусматривает, что в случае добровольной уплаты налогов лицо может быть освобождено от ответственности, но это освобождение происходит по решению суда и освобождается подозреваемый", - сказал Холодницкий.



Глава САП отметил, что представление на снятие депутатской неприкосновенности с Бобова уже внесено в Верховную Раду, и выразил надежду, что парламент его рассмотрит.

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19 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ внесет в Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с депутатов Бобова, Евгения Дейдея и Андрея Лозового, подготовленные в ходе проверки электронных деклараций парламентариев.

26 мая Бобов заявил, что перечислил в госбюджет около 38 млн грн налогов, неуплату которых ему вменяли правоохранители.



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