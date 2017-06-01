С сегодняшнего дня украинцы могут ехать в Турцию по ID-карте

С 1 июня украинцы будут въезжать в Турцию и смогут проводить там до трех месяцев за полгода, пользуясь только внутренним паспортом в форме ID-карточки

С сегодняшнего дня, 1 июня 2017 года, украинцы могут ездить в Турцию по внутренним паспортам в форме ID-карты. Об этом сообщает консульская служба МИД в Twitter.

"С 1 июня украинцы будут въезжать в Турцию и проводить там 90/180 дней нa основе внутреннего паспорта в форме ID-карты", - отмечается в сообщении.

21 мая Турция официально опубликовала решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание внутреннего украинского паспорта, ID-карты, как проездного документа для поездок граждан Украины в Турцию.

17 мая Кабмин одобрил постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки по ID-картам.

Ранее власти Турции заявили, что упрощение визового режима с Украиной положительно скажется на сфере туризма.

По данным министерство культуры и туризма Турецкой Республики Украина заняла 6-е место в рейтинге стран-лидеров турпотока в Турцию в 2016 г. с приростом 47,91%. Украинский турпоток в Турцию стабильно увеличивался на протяжении всего года. Самыми популярными среди украинцев традиционно остаются Анталия и Стамбул, а также курорты Муглы.

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