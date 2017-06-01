"Набожные чиновники": журналисты показали топ-10 владельцев икон

"Считаем, можно открывать новый музей", - так комментируют расследователи инфографику о связанной с религией собственности чиновников

10 народных депутатов владеют коллекциями икон, причем у троих есть драгоценные иконы. Об этом пишут расследователи проекта BIHUS.info, проанализировавшие реестр электронных деклараций топ-чиновников.

В коллекции Николая Петренко - бывшего помощника беглого экс-премьера Николая Азарова - находится 73 иконы, из которых 10 старинные. Депутат Одесского облсовета Юрий Маслов задекларировал 69 икон XVI-XX веков, а у народного депутата Нестора Шуфрича в коллекции - 51 старинная икона.

Читайте также: НАПК не провело ни одной полной проверки э-деклараций

Нардеп Игорь Грынив вдобавок к восьми иконам владеет еще и "лучшими образцами украинского книгоиздательства" - Библией и "Апостолом" Ивана Федорова XVI века.

Нажмите, чтобы увеличить:





Как отмечают журналисты, внесение икон в декларацию предусматривает, что стоимость каждой из них - не менее 100 минимальных зарплат (в 2016 году это около 138 тысяч гривень).

Читайте также: Кто из чиновников не обязан подавать декларации: разъяснение НАПК

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.