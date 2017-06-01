"Набожные чиновники": журналисты показали топ-10 владельцев икон
10 народных депутатов владеют коллекциями икон, причем у троих есть драгоценные иконы. Об этом пишут расследователи проекта BIHUS.info, проанализировавшие реестр электронных деклараций топ-чиновников.
В коллекции Николая Петренко - бывшего помощника беглого экс-премьера Николая Азарова - находится 73 иконы, из которых 10 старинные. Депутат Одесского облсовета Юрий Маслов задекларировал 69 икон XVI-XX веков, а у народного депутата Нестора Шуфрича в коллекции - 51 старинная икона.
Читайте также: НАПК не провело ни одной полной проверки э-деклараций
Нардеп Игорь Грынив вдобавок к восьми иконам владеет еще и "лучшими образцами украинского книгоиздательства" - Библией и "Апостолом" Ивана Федорова XVI века.
Нажмите, чтобы увеличить:
Как отмечают журналисты, внесение икон в декларацию предусматривает, что стоимость каждой из них - не менее 100 минимальных зарплат (в 2016 году это около 138 тысяч гривень).
Читайте также: Кто из чиновников не обязан подавать декларации: разъяснение НАПК
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:45
-
13:41
-
12:25
-
11:48
-
13:09