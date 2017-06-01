Охматдет возглавит врач из Коломыи

И.о. главы Минздрава Уляна Супрун заявила, что новый глава Охматдета Ирина Садовьяк впервые ввела допуск родителей в реанимацию в больнице в Коломые

В конкурсе на должность главного врача детской спецбольницы Охматдет победила главный врач Коломыйской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Ирина Садовьяк. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"После оживленного обсуждения каждой кандидатуры комиссия пришла к выводу, что возглавить Охматдет должна Ирина Садовьяк... Одной из самых болезненных проблем в Охматдете является разлука родителей с ребенком. Ирина рассказала о том, как в Коломыйской больнице они одни из первых сделали свободный допуск родителей в реанимацию. По мнению врача, когда мать знает о процессе лечения ребенка, она больше доверяет врачам", - написала руководительница МОЗ.

Супрун отметила, что впервые конкурс на эту должность был проведен прозрачно и честно.

29 марта 2017 года Министерство здравоохранения объявило повторный открытый отбор на замещение вакантной должности главного врача больницы Охматдет, так во время первого отбора на должность не удалось выбрать подходящего кандидата.

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