Юридически мы готовы к введению визового режима с РФ - Петренко

По словам министра юстиции, дело за политическим решением

Юридические механизмы введения визового режима с РФ готовы. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко сегодня журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Механизмы готовы. Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова. Думаю, команда Министерства юстиции поможет нашим коллегам из МИД оперативно подготовить такое решение правительства и запустить этот процесс", - сказал он.

Ранее в МИД заявили, что ввести визовый режим с Россией очень сложно.



Секретарь СНБО Александр Турчинов сегодня заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить как можно скорее

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