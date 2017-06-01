САП просит ГПУ лишить неприкосновенности Лозового и Дейдея

Холодницкий опять направил представление Луценко на снятие неприкосновенности с народных депутатов

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового (Радикальная партия)и Евгения Дейдея (Народный фронт). Об этом сообщил сегодня журналистам глава САП Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы подписали документы. Я опять направил представление генеральному прокурору", - сказал он.

Отвечая на вопрос, какие ошибки были в предыдущем представлении САП, Холодницкий сказал: "Мы не согласны с позицией заместителя генерального прокурора Стрижевской, которая вообще не уполномочена вычитывать подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы готовы доказывать нашу позицию на совещании у генпрокурора, если будет такая необходимость".

Холодницкий заявил, что сначала никаких вопросов к качеству представления не было, претензии появились позже. "Я о них узнал из СМИ", - сказал он.

Глава САП отметил, что если были стилистические ошибки, то они исправлены.

19 мая 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ внесет в Раду представления на снятие депутатской неприкосновенности с Бобова (группа Відродження), Дейдея и Лозового, подготовленные в ходе проверки электронных деклараций парламентариев.

По словам Луценко, Лозового подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов (ст. 212, 368 прим. 2 УК). Сам Лозовой назвал это "политической расправой над командой РПЛ".

26 мая сообщалось, что Бобов заявил о перечислении в госбюджет около 38 млн грн.

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