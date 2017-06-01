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Порошенко и Туск обсудили график вступления в силу ассоциации

01.06.2017 17:23
Стороны также обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля
Порошенко и Туск обсудили график вступления в силу ассоциации
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Союза Дональд Туск скоординировали график вступления в силу соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Телефонный разговор между Туском и Порошенко состоялся сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно сообщению, стороны обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится в Киеве 13 июля.

Президент ЕС проинформировал Порошенко о результатах встречи G7, которая состоялась в Италии.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе. Порошенко обратил внимание на постоянные нарушения Россией минских договоренностей и призвал ЕС продлить санкции против Москвы.

30 мая Верхней палатой парламента Нидерландов принят закон о ратификации соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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