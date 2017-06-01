Порошенко обсудил с Ханом подготовку к саммиту Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоханессом Ханом

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства Йоханессом Ханом вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина - Европейский Союз, который состоится 13 июля 2017 года в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи Порошенко сообщил Хану о ситуации с безопасностью в Донбассе. Стороны отметили важность полноценного выполнения минских договоренностей, прежде всего в части безопасности.

Комиссар ЕС подтвердил неизменность политики Евросоюза относительно непризнания оккупации Крыма Россией и привязку санкционного режима против РФ к полному выполнению ею минских договоренностей.

Стороны отметили символичность ожидаемого запуска безвизового режима и завершения процесса ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Была подчеркнута важность полной имплементации соглашения об ассоциации с целью создания благоприятных условий для интеграции Украины во внутренний рынок ЕС, повышения конкурентоспособности украинских товаров на международных рынках и качества товаров и услуг для украинских потребителей.

Комиссар заверил, что ЕС остается надежным партнером Украины и будет продолжать оказывать необходимую поддержку как в контексте противодействия агрессии, так и на пути имплементации внутренних реформ.

"Стороны согласились с важностью обеспечения высокого уровня прозрачности в деятельности как органов государственной власти, так и неправительственных организаций в соответствии с европейскими стандартами", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Хан планирует в пятницу, 2 июня, побывать на линии разграничения в Донбассе.

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