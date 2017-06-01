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Кабмин готов представить пенсионную и медицинскую реформы

01.06.2017 23:31
Гройсман сообщил, что медицинская реформа будет представлена завтра, 2 июня, пенсионная - на следующей неделе
Кабмин готов представить пенсионную и медицинскую реформы
Йоханнес Хан и Владимир Гройсман (фото - kmu.gov.ua)

Завтра, 2 июня, на заседании Национального совета реформ будет представлена медицинская реформа. Пенсионная реформа, как планируется, будет представлена на следующей неделе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с комиссаром ЕС по расширению и европейской политики соседства Йоханнесом Ханом, передает пресс-служба правительства.

"Завтра - на заседании Национального совета реформ будет представлена медицинская реформа, а на следующей неделе мы надеемся представить пенсионную реформу. Дальше - презентация образовательной реформы и земельной реформы", - сказал Гройсман.

Премьер также поблагодарил представителя ЕС за "ряд важных решений, в частности за введение безвизового режима".

Хан, в свою очередь, отметил прогресс Украины и определил ряд тем, которые необходимо обсудить в контексте подготовки к саммиту Украина-ЕС, в частности - вопросы социально-экономического развития Украины (электронное декларирование, антикоррупционная политика, выполнение требований соглашения об ассоциации с ЕС и политика энергоэффективности).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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