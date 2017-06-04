Холодницкий рассказал, как ФБР помогает НАБУ и САП
Представители Федерального бюро расследований США консультируют и предоставляют экспертную помощь Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий журналистам телеканала 1+1.
"Ничего такого в этом нет. Это осуществляется согласно двухсторонним межгосударственным соглашениям", - добавил Холодницкий.
Он также подчеркнул, что Украина не тратит на такие консультации "ни одной копейки" бюджетных средств.
"Влияния американских спецслужб я за полтора года работы в САП и НАБУ не видел. Я вижу их желание помочь тем нашим двум институциям, просто работать и показывать результаты", - сказал Холодницкий, отвечая на вопрос журналистки о возможной подконтрольности НАБУ спецслужбам США.
Ранее глава САП сообщил, что бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт не проходит по делу амбарной книги Партии регионов.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
14:31
-
вчера
12:05
-
02.06.17
16:08
-
02.06.17
18:07
-
02.06.17
17:32