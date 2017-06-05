Авдеевка может остаться без воды: резервуары почти исчерпаны
Сегодня, 5 июня, Авдеевка может остаться без воды. Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий.
Из-за обстрелов поврежден трубопровод и линия электропередач и остановилась Донецкая фильтровальная станция. Авдеевка осталась без водоснабжения, а резервуар для нужд города почти исчерпан.
Пока наполнить резервуар для обеспечения жителей водой нет возможности.
6 июня в город должны привезти пять кубометров воды сотрудники Адвентистского агенства помощи и развития. 9 июня ждут еще семь кубометров, что позволит заполнить специальные резервуары.
4 июня Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты - всего более 600 тысяч жителей.
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