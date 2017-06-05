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Авдеевка может остаться без воды: резервуары почти исчерпаны

05.06.2017 05:26
ДФС в результате обстрела боевиков обесточена, а резервуары с запасами воды можно будет пополнить только во вторник, 6 июня
Авдеевка может остаться без воды: резервуары почти исчерпаны

Сегодня, 5 июня, Авдеевка может остаться без воды. Об этом сообщает Министерство по делам временно оккупированных территорий.

Из-за обстрелов поврежден трубопровод и линия электропередач и остановилась Донецкая фильтровальная станция. Авдеевка осталась без водоснабжения, а резервуар для нужд города почти исчерпан. 

Пока наполнить резервуар для обеспечения жителей водой нет возможности. 

6 июня в город должны привезти пять кубометров воды сотрудники Адвентистского агенства помощи и развития. 9 июня ждут еще семь кубометров, что позволит заполнить специальные резервуары. 

4 июня Авдеевка и ряд населенных пунктов вновь остались без водоснабжения из-за очередного обстрела. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты - всего более 600 тысяч жителей.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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