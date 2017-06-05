Киберполиция объяснила реакцию на незаблокированные соцсети РФ

В киберполиции сказали, что будут содействовать проверкам регулятора НКРС и в отдельных случаях тоже будут приходить с проверками

Департамент киберполиции будет применять меры в рамках определенных полномочий для содействия блокированию российских сайтов, которые попали под санкции. Об этом сообщает ain.ua.



Под мерами имеют в виду содействие проверкам телеком-регулятора Национальной комиссии по вопросам регулирования связи. Комиссия может проводить внеплановые проверки провайдеров на основе жалобы на них со стороны физлиц.



В киберполиции отметили, что в случае наличия правовых оснований, они тоже могут принимать участие в проверках.



Департамент ранее обнародовал способы блокировки российских соцсетей для провайдеров: по IP, по DNS и по ссылкам.