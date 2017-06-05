Киберполиция объяснила реакцию на незаблокированные соцсети РФ
Департамент киберполиции будет применять меры в рамках определенных полномочий для содействия блокированию российских сайтов, которые попали под санкции. Об этом сообщает ain.ua.
Под мерами имеют в виду содействие проверкам телеком-регулятора Национальной комиссии по вопросам регулирования связи. Комиссия может проводить внеплановые проверки провайдеров на основе жалобы на них со стороны физлиц.
В киберполиции отметили, что в случае наличия правовых оснований, они тоже могут принимать участие в проверках.
Департамент ранее обнародовал способы блокировки российских соцсетей для провайдеров: по IP, по DNS и по ссылкам.
15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Президент призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.
Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд, заявили в Интернет-ассоциации Украины, добавив о "создании политической цензуры". Уполномоченный Рады по правам человека считает, что блокирование сайтов возможно только через суд, а Репортеры без границ видят в этом "наступление на свободу слова и информации".
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