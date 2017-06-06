Осмаев: На зло врагам, скоро снова буду в строю
06.06.2017 01:24
Раненый 1 июня в Киеве доброволец АТО поблагодарил всех за поддержку и помощь, в том числе, "земных ангелов" - медиков
Адам Осмаев (фото - страница Осмаева в Facebook)
Бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Адам Осмаев, раненый киллером 1 июня на Подоле в Киеве, сообщил об улучшении своего здоровья и заявил, что " на зло врагам, скоро снова будет в строю". Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Ранее его жена Амина Окуева заявила, что киллера, который совершил нападение, готовили в Федеральной службе безопасности или Главном разведывательном управлении Российской Федерации.
4 июня Национальная полиция взяла Окуеву и Осмаева под усиленную охрану.
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