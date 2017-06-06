USD:  26.11  26.35   EUR:  29.09  29.62  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Осмаев: На зло врагам, скоро снова буду в строю

06.06.2017 01:24
Раненый 1 июня в Киеве доброволец АТО поблагодарил всех за поддержку и помощь, в том числе, "земных ангелов" - медиков
Осмаев: На зло врагам, скоро снова буду в строю
Адам Осмаев (фото - страница Осмаева в Facebook)

Бывший боец добровольческого батальона Киев-2 Адам Осмаев, раненый киллером 1 июня на Подоле в Киеве, сообщил об улучшении своего здоровья и заявил, что " на зло врагам, скоро снова будет в строю". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее его жена Амина Окуева заявила, что киллера, который совершил нападение, готовили в Федеральной службе безопасности или Главном разведывательном управлении Российской Федерации.

4 июня Национальная полиция взяла Окуеву и Осмаева под усиленную охрану.

Читайте также: Киллер Кадырова. Что известно о попытке убийства в Киеве

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 