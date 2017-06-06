Конкурс в Верховный суд: комиссия отклонила 3 вето общественности

ВККС, вопреки заключениям Общественного совета добропорядочности, признала трех кандидатов способными отправлять правосудие в новом Верховном суде

Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на пленарном заседании во вторник, 6 июня, преодолела вето Общественного совета добропорядочности (ОСД) на избрание в Верховный суд трех кандидатов и поддержала на одного. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.



Комиссия, в частности, абсолютным большинством голосов преодолела вето ОСД на избрание в Верховный суд судьи Центрального райсуда Николаева Владимира Алейникова и признала его способным отправлять правосудие.



По данным общественной организации Честно, претендующий на должность судьи Кассационного уголовного суда Алейников в ходе рассмотрения дела обвиняемого во взяточничестве депутата местного совета запретил СМИ вести фиксацию заседания, "проявляя при этом неэтичное поведение по отношению к журналистам и представителям общественности".



Также судья уменьшил срок наказания с четырех лет до 326 дней милиционеру, который жестоко избил двух студентов, утверждают общественники.



В заключении совета по еще одному кандидату - судье Хозсуда Харьковской области Алексею Брынцеву значилось, что последний задекларировал состояние, значительно превышающее доходы, а также неоднократно пересекал границу с Россией. Брынцев же заявил, что большую часть имущества приобрел до того, как стал судьей, а в РФ ездил "с гуманитарными целями".



В итоге ВККС признала харьковского судью способным отправлять правосудие в Верховном суде, преодолев вето ОСД.

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Еще одного кандидата - судью Апелляционного суда Львовской области Станислава Голубицкого общественники не рекомендовали допускать к участию в конкурсе из-за якобы незаконного осуждения им гражданина к пожизненному заключению. По данным Честно, речь идет о Владимире Панасенко, которого обвиняли в убийстве гендиректора львовского рынка Шувар.



Как отметили в ОСД, омбудсмен и правозащитники признали вынесенный Голубицким приговор необоснованным. Сам судья отметил, что дело рассматривалось коллегией и у него нет никаких сомнений в правильности ее решения.



По итогам совещания ВККС преодолела и это вето общественного совета, признав Голубицкого способным отправлять правосудие в Кассационном уголовном суде в составе ВС.

В то же время вето ОСД на избрание в Верховный суд судьи Высшего хозсуда Сергея Бондаря комиссия поддержала единогласно. Общественники обвиняли кандидата в вынесении неправосудных решений, а также предвзятости во время рассмотрения дела о приватизации Никопольского завода ферросплавов. Сам Бондарь заявил, что в выводе общественников "передернуты факты" и ОСД "вышел за пределы своих полномочий".

16 мая 2017 года СМИ опубликовали видео собеседования претендента на кресло в Верховном суде Сергея Бондаря, на котором он рассказал, за что пошел на повышение в 2011 году, став судьей Высшего хозяйственного суда.



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