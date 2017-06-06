Лавров: В случае введения Украиной виз, мы ответим тем же

Ранее Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ готовы, дело за политическим решением

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае, если Киев введет визовый режим с Россией, Москва ответит тем же. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы никаких черных списков не ведем против украинцев, но, если будет визовый режим, то мы ответим визовым режимом", - сказал Лавров, выступая во вторник в Балтийском федеральном Университете имени Канта.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить как можно скорее.

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ готовы, дело за политическим решением.

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