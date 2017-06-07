Украинцы смогут ездить в Швейцарию без виз с 11 июня
Безвизовый режим для украинцев со Швейцарией вступит в силу с 11 июня 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Сегодня президент Петр Порошенко принял руководителя Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтера.
Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинцев вместе с Европейским Союзом.
Порошенко подробно проинформировал о последствиях продолжающейся агрессии России в Донбассе, целями которой все чаще становятся населенные пункты и гражданские объекты.
"Стороны также обсудили вопросы ускорения возвращения Украины замороженных активов бывших украинских чиновников, которые хранятся в швейцарских банковских учреждениях",- отметили в пресс-службе.
Глава МИД Павел Климкин также заявил об этом у себя в Twitter. "Теперь у нас со Швейцарией все также, как и с ЕС", - отметил Климкин.
Ранее глава МВД Арсен Аваков сообщил о подписании со Швейцарией "соглашения о безвизовом режиме".
17 мая президент Европарламента Антонио Таяни и министр нацбезопасности председательствующей в Совете ЕС в 2017 году Мальты подписали в Страсбурге законодательно решение о безвизовом режиме для Украины.
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6 апреля 2017 года Европарламент проголосовал за предоставление украинцам безвизового режима, а 26 апреля визовую либерализацию с Украиной одобрили и послы Евросоюза (комитет постоянных представителей ЕС - COREPER). 11 мая это сделал и Совет ЕС.
Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.
Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.
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