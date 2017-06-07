В Крыму Чийгозу не разрешили повидаться с тяжелобольной матерью

Защита просила разрешить политзаключенному короткую встречу с матерью, которая не может самостоятельно передвигаться и приехать к сыну в СИЗО

Созданный российскими оккупантами в Крыму фейковый суд не разрешил заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу повидаться с тяжелобольной матерью. Об этом в видеокомментарии сообщил его адвокат Николай Полозов.



По его словам, о неизлечимой болезни матери Чийгоза стало известно недавно, при этом родственники поначалу скрывали от политзаключенного этот факт.



Ввиду последних "неутешительных медицинских показаний" женщины сторона защиты попросила так называемый суд разрешить Чийгозу краткосрочный выезд "под конвоем" для встречи с матерью, которая не может самостоятельно передвигаться и приехать к сыну в СИЗО. "Суд" посчитал, что такой возможности предоставить ему не может", - отметил Полозов.



После этого защита заявила ходатайство об изменении "меры пресечения" замглавы Меджлиса на домашний арест в связи с возникновением новых обстоятельств в виде болезни матери, однако псевдосуд отклонил и это прошение.



Полозов подчеркнул, что в связи с этим будет заявлять отвод фейковому суду из-за "попрания принципов гуманизма".

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией.

Судилище над Чийгозом началось 28 декабря 2015 года в Симферополе. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия РФ и назвали аннексию и оккупацию полуострова незаконной. Против государства-агрессора были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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