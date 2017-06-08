USD:  26.05  26.29   EUR:  29.13  29.66  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

В Ковеле по подозрению во взятке 4,4 тыс грн задержали судью

08.06.2017 10:17
Предполагаемый коррупционер "требовал и получил" несколько тысяч гривень за принятие положительного решения по делу о правонарушении, заявил глава ГПУ
В Ковеле по подозрению во взятке 4,4 тыс грн задержали судью
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

В Волынской области по подозрению в получении взятки задержан судья Ковельского местного суда. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Задержан при получении взятки. Судья-коррупционер требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4000 грн за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении", - пояснил глава ГПУ.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Работники САП, СБУ, Нацполиции и Волынской прокуратуры проводят первоочередные следственные действия.

26 мая 2017 года в Волынской области задержали по подозрению во взяточничестве юриста, бывшего председателя одного из судов региона. 

Читайте также: Два шанса на миллиард: как судья Бобровник получает громкие дела

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 