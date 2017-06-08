В Ковеле по подозрению во взятке 4,4 тыс грн задержали судью

Предполагаемый коррупционер "требовал и получил" несколько тысяч гривень за принятие положительного решения по делу о правонарушении, заявил глава ГПУ

В Волынской области по подозрению в получении взятки задержан судья Ковельского местного суда. Об этом у себя в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Задержан при получении взятки. Судья-коррупционер требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4000 грн за принятие положительного решения по делу об административном правонарушении", - пояснил глава ГПУ.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Работники САП, СБУ, Нацполиции и Волынской прокуратуры проводят первоочередные следственные действия.

26 мая 2017 года в Волынской области задержали по подозрению во взяточничестве юриста, бывшего председателя одного из судов региона.

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