Рада приняла в первом чтении медицинскую реформу Супрун

Проект ключевого закона реформы предусматривает полную или частичную оплату государством медицинских услуг из государственного гарантированного пакета

В Верховной Раде только со второй попытки смогли начать рассмотрение проекта закона, предусмотренного в плане медицинской реформы. За законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств №6327 в первом чтении сначала проголосовали 224 депутата из 226 необходимых, однако со второй попытки удалось собрать 227 голосов. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

Перед голосованием и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что министерство поддерживает предложение главы парламентского комитета по вопросам соцполитики Людмилы Денисовой по поводу корректировки статьи о совместной оплате, а также предложения депутатов включить в гарантированные услуги медобслуживание детей до 14 лет и обслуживание при родах.

В предлагаемом для принятия документе предусмотрено, что государство гарантирует полную или частичную оплату медуслуг, указанных в государственном гарантированном пакете.

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В рамках этого пакета гарантируется оплата за счет госбюджета услуг и лекарств, связанных с предоставлением экстренной помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и паллиативной помощи.

Полная оплата из бюджета гарантируется при предоставлении экстренного, первичного и паллиативного вариантов помощи.

Перечень услуг и лекарств, которые оплачиваются из бюджета, будет указан в детализированном описании.

Предусмотрено создание специального центрального органа исполнительной власти, который займется организацией финансирования услуг. При нем должен быть создан Совет пациентского контроля.

За услуги планируется установить тарифы покрытия и тарифы совместной оплаты. Тариф покрытия будет оплачиваться за счет бюджета в части медпомощи. Другие медицинские услуги и лекарства по этому тарифу оплачиваются полностью или частично - в соответствии с детализированным описанием.

Тариф совместной оплаты погашается пациентом за счет своих средств, медстраховки и других источников, не запрещенных законом. Этот тариф применяется, когда речь идет об услугах и лекарствах, которые оплачиваются из бюджета не в полном объеме.

Оба тарифа платятся поставщикам услуг и лекарств. При применении тарифа совместной оплаты запрещено требовать от пациента дополнительную оплату за услуги и лекарства в рамках гарантированного пакета.

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