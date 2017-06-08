Вице-премьер: Курс на НАТО поможет объединить общество

Вице-премьер-министр считает, что будущее членство в НАТО позволит объединить госучреждения вокруг работы над реформированием сектора безопасности

Во время гибридной войны в Донбассе курс Украины на вступление в НАТО - это одна из стратегических задач. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Для нас как страны, страдающей от агрессии Российской Федерации, курс на вступление в НАТО - это одна из стратегических задач. Кроме конечной цели в виде членства, он поможет объединить гражданское общество и государственные учреждения вокруг работы над реформированием страны по стандартам НАТО", - отметила вице-премьер-министр.

По ее словам, это дает широкий спектр изменений. "И реформа сектора безопасности и обороны, и борьба с коррупцией, и верховенство права, и развитие гражданского общества", - уточнила она.

8 июня сообщалось, что народные депутаты вернули членство в Североатлантическом альянсе в национальные приоритеты Украины.

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