В посольстве подтвердили наличие у Насирова второго гражданства

Посол Великобритании Джудит Гоф подтвердила, что у отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова есть британское гражданство

Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф заявила, что письмо британской стороны в Национальное антикоррупционное бюро о британском гражданстве Романа Насирова подлинное. Об этом она написала в Twitter.

"Посольство ВБ подтверждает направление письма НАБУ от 06.03.2017 и дальнейшую информацию, предоставленную паспортной службой ВБ украинской стороне", - говорится в сообщении Гоф.

Таким был ее ответ на заявления отстраненного от выполнения обязанностей главы ГФС Насирова и его адвокатов о том, что у него нет британского паспорта, а доказательствам НАБУ в этом они не доверяют.

2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

6 июня сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога за Насирова в размере 100 млн грн в доход государства. Причиной ходатайства стало то, что подозреваемый не выполнил обязательство, возложенное на него судом, а именно - сдать паспорт гражданина Великобритании.

Сегодня суд отказался удовлетворить ходатайство НАБУ и САП.

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