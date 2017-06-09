МИД готово провести процедуры для визового режима с РФ - Климкин

Климкин сообщил, что, в случае введения визового режима с Россией, его министерство обеспечит проведение всех необходимых процедур

Министерство иностранных дел Украины готово и способно провести все необходимые процедуры для введения визового режима с Российской Федерацией. Об этом заявил министра иностранных де Павел Климкин в эфире телеканала 112.

Однако он подчеркнул, что введения визового режима для контроля прибывающих с территории РФ - мало, и необходимо контролировать потом тех, кто приезжает.

Климкин также напомнил, что почти 3 млн украинцев сейчас находятся в РФ. Кроме того, по его словам, необходимо оценить последствия введения визового режима для жителей аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

"Поэтому мой ответ (о необходимости введения визового режима с РФ - ред.), - однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить", - подчеркнул министр.

1 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что визовый режим с государством-оккупантом Россией нужно вводить как можно скорее - это поможет защитить Украину и Запад от дальнейшего проникновения гибридной агрессии кремлевского режима. Министр юстиции Павел Петренко, в свою очередь, сообщил, что юридические механизмы введения визового режима с РФ уже готовы.

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