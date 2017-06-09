Кличко о своей декларации: Не ищите черную кошку в темной комнате
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предоставил всю необходимую информацию по своей электронной декларации Национальному антикоррупционному бюро "давно" и просит "не искать черную кошку в темной комнате". Об этом он сообщил у себя в Facebook, комментируя информацию о том, что НАБУ открыло против него производство.
"НАБУ проверяет мою декларацию. Это их работа - проверять информацию, в том числе и по обращению общественных организаций, депутатов или журналистов", - отметил Кличко.
По словам мэра, все, что принадлежит ему, он задекларировал честно и согласно законодательству.
"Кого интересуют дома? Тоже говорил, что принадлежат они компаниям моего брата. Как я или мой брат заработали свое состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, "друзья", не ищите черную кошку в темной комнате", - подчеркнул Кличко.
8 июня 2017 года сообщалось, что детективы НАБУ зарегистрировали уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации (ст. 366-1 УК) мэром Киева Виталием Кличко.
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