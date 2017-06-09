Опубликован топ-10 прогульщиков и кнопкодавов Рады - инфографика

27 ноября 2014 парламент VIII созыва получил полномочия, а 27 мая 2017-го работа Верховной Рады пересекла экватор пятилетнего срока

За 24 года новейшей истории Украины ни один народный депутат не привлечен к ответственности за кнопкодавство, хотя мошенничество при голосованиях в Верховной Раде является нарушением Конституции. Об этом говорится в расследовании проекта ЧЕСНО, которое приводит Украинская правда.

"Депутаты не хотят вводить никакого наказания за кнопкодавство, а также не вводят никакого технологического решения (проблемы, - ред.). Неофициально нардепы признают, что кнопкодавство им нужно как гарантия продвижения нужных им законов через другую болезнь парламента - прогулы и нехватки голосов при голосованиях", - говорится в комментарии журналистов.

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Как пишет ЧЕСНО, закон требует от депутатов регистрироваться в зале письменно, ставя подпись перед началом каждого заседания.

"Но часть депутатов игнорируют этот механизм. Прогулы для нардепов - норма жизни, но это не норма для страны, которая ждет перемен. Для законопослушных граждан это - нарушение трудовой дисциплины, которое карается выговорами и увольнением", - пишет источник.

По данным расследователей, "абсурд ситуации в том, что даже 100%-го прогульщика отозвать невозможно".

"Единственное, чем можно наказать "неприкасаемых" - лишить части зарплаты. По поручению спикера, с сентября 2016 года прогульщиков также время от времени публикуют в газете Голос Украины. Эффекта от этого, конечно, мало", - подытожили в ЧЕСНО.









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