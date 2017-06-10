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Трамп приедет в Польшу с визитом: будут говорить и об Украине

10.06.2017 10:58
Глава МИД Польши сказал, что на встрече с Трампом будут поднимать вопрос участия американцев в решении конфликта в Украине
Трамп приедет в Польшу с визитом: будут говорить и об Украине
Дональд Трамп (фото - EPA)

6 июля президент США Дональд Трамп приедет в Польшу с визитом. Это подтвердили в канцелярии польского президента Анджея Дуды и в Белом доме, передает Радио Свобода.

Трамп приедет в Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля. 

В Белом доме заявили, что президенты будут обсуждать двухсторонние и региональные вопросы. Трамп также примет участие в саммите Триморья. 

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что большая часть визита Трампа будет посвящена вопросам национальной безопасности и региона. 

"Польская сторона будет побуждать американцев принимать участие в решении конфликта в Украине", - сказал Ващиковский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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