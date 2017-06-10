Трамп приедет в Польшу с визитом: будут говорить и об Украине
6 июля президент США Дональд Трамп приедет в Польшу с визитом. Это подтвердили в канцелярии польского президента Анджея Дуды и в Белом доме, передает Радио Свобода.
Трамп приедет в Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.
В Белом доме заявили, что президенты будут обсуждать двухсторонние и региональные вопросы. Трамп также примет участие в саммите Триморья.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что большая часть визита Трампа будет посвящена вопросам национальной безопасности и региона.
"Польская сторона будет побуждать американцев принимать участие в решении конфликта в Украине", - сказал Ващиковский.
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