Трамп приедет в Польшу с визитом: будут говорить и об Украине

Глава МИД Польши сказал, что на встрече с Трампом будут поднимать вопрос участия американцев в решении конфликта в Украине

6 июля президент США Дональд Трамп приедет в Польшу с визитом. Это подтвердили в канцелярии польского президента Анджея Дуды и в Белом доме, передает Радио Свобода.



Трамп приедет в Польшу перед саммитом G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля.



В Белом доме заявили, что президенты будут обсуждать двухсторонние и региональные вопросы. Трамп также примет участие в саммите Триморья.



Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отметил, что большая часть визита Трампа будет посвящена вопросам национальной безопасности и региона.



"Польская сторона будет побуждать американцев принимать участие в решении конфликта в Украине", - сказал Ващиковский.

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