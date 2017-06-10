Суд оставил Ефремова под стражей еще на два месяца
Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 августа 2017 года бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщает Луганская ОДТРК.
Следующее заседание по делу экс-нардепа пройдет 26 июня.
Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что Ефремов лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.
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