Суд оставил Ефремова под стражей еще на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 августа 2017 года бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову. Об этом сообщает Луганская ОДТРК.



Следующее заседание по делу экс-нардепа пройдет 26 июня.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что Ефремов лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.

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