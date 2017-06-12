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В ЕС въехали 15 тыс украинцев с момента отмены виз - Слободян

12.06.2017 13:22
Из них 2302 украинцев - это те, кто воспользовался именно возможностями безвизового режима
В ЕС въехали 15 тыс украинцев с момента отмены виз - Слободян
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Границы стран Евросоюза с помощью биометрического паспорта по состоянию на 12:00 12 июня пересекли почти около 15 тысяч украинцев. Из них 2300 человек воспользовались возможностью безвизового режима, сообщил в Facebook спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"По состоянию на 12:00 границу в страны ЕС по биометрическим паспортам пересекло 15 195 граждан Украины. Из них 2302 - это те, кто воспользовался именно возможностями безвиза: пересек границу, имея только биометрический паспорт", - пишет Слободян. 

Четверть из пассажиров прошла контроль через авиационные пункты пропуска, а остальные следовали через автомобильные и железнодорожные переходы, уточнил спикер Госпогранслужбы.

Четырем гражданам Украины отказано в пересечении границы в ЕС из-за превышения срока пребывания на территории страны предыдущего въезда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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