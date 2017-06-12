Украинцы несут для ЕС возможности и надежды, а не угрозу - посол

Посол Евросоюза в Киеве Хюг Мингарелли выразил удовлетворение в связи с тем, что "как можно больше украинцев смогут посетить страны-члены ЕС"

Украинцы не представляют угрозы для стран Европейского Союза в связи с введением безвизового режима, а несут "возможности и надежды". Так посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли ответил на вопрос, не много ли будет отказов во въезде в Евросоюз, если одновременно большое количество украинцев захотят воспользоваться отменой виз, сообщает УНИАН.



"Нет, мы очень довольны, что как можно большее количество украинских граждан смогут посетить страны-члены ЕС. Украинцы не представляют угрозы для Евросоюза, они несут возможности и надежды для ЕС", - сказал он.



"Очевидно, что украинские граждане должны уважать права и обязанности, которые предусматривает безвизовый режим", - подчеркнул Мингарелли.



Дипломат также выразил надежду, что в случае соблюдения этих обязательств Украина и Евросоюз получат только преимущества от расширения контактов между ними.

По данным Госпогранслужбы, по состоянию на 12:00 12 июня границы ЕС пересекли почти 15 тысяч украинцев с биометрическими паспортами, 2300 из них воспользовались возможностью безвизового режима.

Читайте также: Украинский паспорт занял 30-е место в рейтинге самых влиятельных

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.