Землетрясение у берегов Лесбоса и Турции: погибла женщина

На островет Лесбос зафиксированы разрушения. Есть информация об одной погибшей и по меньшей мере десяти пострадавших

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое затронуло побережье Турции и греческий остров Лесбос. Об этом сообщает Reuters.

Один человек погиб на Лесбосе - на женщину около 60 лет обрушилась крыша ее дома. По меньшей мере десять человек пострадали.



Эпицентр подземных толчков был в 84 км от турецкого города Измир и в 15 км от Лесбоса.



В одном из сел Лесбоса зафиксированы значительные разрушения.



Читайте также: Землетрясение в Эгейском море: есть повреждения



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.