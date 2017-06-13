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Землетрясение у берегов Лесбоса и Турции: погибла женщина

13.06.2017 02:32
На островет Лесбос зафиксированы разрушения. Есть информация об одной погибшей и по меньшей мере десяти пострадавших
Землетрясение у берегов Лесбоса и Турции: погибла женщина
Фото: EPA

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,3, которое затронуло побережье Турции и греческий остров Лесбос. Об этом сообщает Reuters

Один человек погиб на Лесбосе - на женщину около 60 лет обрушилась крыша ее дома. По меньшей мере десять человек пострадали.

Эпицентр подземных толчков был в 84 км от турецкого города Измир и в 15 км от Лесбоса.

В одном из сел Лесбоса зафиксированы значительные разрушения. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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