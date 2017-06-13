Турчинов: Освобождение Донбасса в пределах формата АТО невозможно

Секретарь СНБО считает, что после трех лет антитеррористической операции нужно определить новый формат, который "не перечеркивает минские соглашения"

Необходимо завершить антитеррористическую операцию в Донбассе и перейти к новому формату защиты Украины от гибридной войны, которую ведет страна-агрессор РФ. Об этом у себя в Facebook cообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Военные действия, которые идут на востоке нашей страны, и по масштабам, и главное, по продолжительности, они продолжаются уже три года и переросли формат АТО", - отметил он.

По его словам, антитеррористическая операция выполнила "очень много важных задач".

"Во-первых, в рамках АТО началось освобождение оккупированной территории, мы остановили агрессора, смогли провести президентские, парламентские и местные выборы. В то же время пришла необходимость выйти на новый формат защиты страны", - подчеркнул Турчинов.

Он уточнил, что действующее украинское законодательство предусматривает два основных случая, когда допустимо боевое использование ВСУ.

"Первый - это уже знакомый нам формат антитеррористической операции и второй вариант - это оглашение войны", - сказал Турчинов.

"Еще раз хочу сказать, что для защиты страны необходимо эффективно использовать ВСУ, чтобы противостоять агрессии. Настало время защитить Украину в условиях гибридной агрессии РФ, а не втискивать масштабные проблемы, которые стоят перед нами, в достаточно ограниченном формате АТО", - отметил секретарь СНБО..

По его словам, пришло время определить новый формат, который позволит эффективно защитить Украину от гибридных методов войны.

"Пришло время не просто признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными, а на законодательном уровне предложить основные позиции относительно их освобождения. Кроме того, необходима эффективная технология защиты страны, а для этого законодательно нужно предоставить президенту право использовать ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии, которая стоит перед нами со стороны РФ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он считает, что необходимо предоставить возможность создания постоянно действующего оперативного штаба с широкими полномочиями, который бы обеспечивал комплексное руководство Вооруженными Силами, силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

"Такой подход не перечеркивает Минск. Наоборот, я считаю, что он создает фундамент для реализации минских соглашений потому, что их реализация невозможна без решения вопросов безопасности, без освобождения оккупированной украинской территории, без прекращения огня, без остановки военной агрессии гибридных войск РФ", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО добавил, что этот вопрос, который требует обсуждения в экспертной среде.

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