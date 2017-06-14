Через балкон я не убегал - мэр Николаева
Представители Департамента защиты экономики Национальной полиции вручили мэру Николаева Александру Сенкевичу протокол об административном коррупционном нарушении. Трансляцию брифинга вела на своей странице в Facebook Алевтина Добровольская.
Сенкевич в присутствии полиции и журналистов зачитал текст обвинения, из которого следует, что на первой сессии городского совета 24 ноября 2015 года после избрания его городским главой, он проголосовал за назначение себе зарплаты и присвоение ранга служащего местного самоуправления, не подав информацию о конфликте интересов.
Глава николаевского горсовета виновным себя не считает и протокол будет оспаривать в суде, а о предстоящем визите правоохранителей знал заранее и подобные действия считает травлей.
"Я должен отмахиваться от мух, вместо того, чтобы заниматься управлением города", - сказал Сенкевич. Он добавил, что сегодня был в аэропорту. Он отметил, что, если бы захотел, мог избежать вручения подозрения - "травмироваться, попасть в больницу и так далее". "Но я этого не сделал", - отметил Сенкевич.
На вопрос представителя СМИ о предполагаемом выходе из кабинета через окно, он возмутился, что не будет отвечать на вопросы журналистов, которых считает не журналистами, а преступниками.
"Через балкон я не перелазил. Выходил я из здания через дверь. Я не буду скрывать, что я не выходил из своего кабинета через парадную дверь. И давайте поставим на этом точку", - ответил глава горсовета.
По информации СМИ, мэр Николаева сбежал через балкон, чтобы избежать встречи с полицией.
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