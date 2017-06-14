Через балкон я не убегал - мэр Николаева

Мэру Николаева вручили подозрение об административном коррупционном нарушении. Виновным он себя не считает

Представители Департамента защиты экономики Национальной полиции вручили мэру Николаева Александру Сенкевичу протокол об административном коррупционном нарушении. Трансляцию брифинга вела на своей странице в Facebook Алевтина Добровольская.





Сенкевич в присутствии полиции и журналистов зачитал текст обвинения, из которого следует, что на первой сессии городского совета 24 ноября 2015 года после избрания его городским главой, он проголосовал за назначение себе зарплаты и присвоение ранга служащего местного самоуправления, не подав информацию о конфликте интересов.

Глава николаевского горсовета виновным себя не считает и протокол будет оспаривать в суде, а о предстоящем визите правоохранителей знал заранее и подобные действия считает травлей.

"Я должен отмахиваться от мух, вместо того, чтобы заниматься управлением города", - сказал Сенкевич. Он добавил, что сегодня был в аэропорту. Он отметил, что, если бы захотел, мог избежать вручения подозрения - "травмироваться, попасть в больницу и так далее". "Но я этого не сделал", - отметил Сенкевич.

На вопрос представителя СМИ о предполагаемом выходе из кабинета через окно, он возмутился, что не будет отвечать на вопросы журналистов, которых считает не журналистами, а преступниками.

"Через балкон я не перелазил. Выходил я из здания через дверь. Я не буду скрывать, что я не выходил из своего кабинета через парадную дверь. И давайте поставим на этом точку", - ответил глава горсовета.

По информации СМИ, мэр Николаева сбежал через балкон, чтобы избежать встречи с полицией.

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