В полиции хотят на лето создать станции круглосуточного дежурства

К обеспечению безопасности и порядка на побережьях Черного и Азовского морей с июня по сентябрь будут привлечены более 1200 правоохранителей

В Украине на период курортного сезона планируют создать временные полицейские станции. Возможность создания и функционирования таких станций в круглосуточном режиме будет рассмотрена на уровне областных подразделений, сообщил сегодня на селекторном совещании замглавы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.



Он также отметил, что с 12 июня на трассах Киев - Чоп, Одесса - Херсон, Киев - Харьков, Киев - Зборов приступили к несению службы наряды патрульной полиции, цель которых - профилактика правонарушений, угрожающих безопасности на дорогах.



Фацевич сообщил, что к обеспечению безопасности и порядка на побережьях Черного и Азовского морей с июня по сентябрь будут привлечены более 1200 правоохранителей. Для оказания помощи территориальным отделам полиции в курортных зонах отправлены 130 работников патрульной полиции. Также к мероприятиям привлечены бойцы Нацгвардии.

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Кроме того, отмечается, что правоохранители будут уделять особое внимание развлекательным и торговым объектам, выявляя и пресекая факты продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним.

12 июня 2017 года в Украине к несению службы приступили первые наряды дорожной патрульной полиции, которая будет патрулировать трассы национального и международного значения.



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