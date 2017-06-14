Суд в Гааге утвердил график процесса Украины против России
14.06.2017 23:24
До 12 июля 2019 года в суде будут представлены позиции Украины и России
Фото: EPA
Международный суд ООН в Гааге утвердил график рассмотрения дела Украины против России, сообщается в пресс-релизе.
12 июня 2018 года Украина должна подать меморандум, а 12 июля 2019 - срок для подачи Россией контрмеморандума. В меморандумах будут изложены все доказательства и аргументы сторон в этом деле.
После того, как позиция обеих сторон будет в суде, будет назначен новый график рассмотрения дела.
20 мая суд уже определил временные рамки и теперь закрепил их формально.
19 апреля Международный суд ООН призвал Украину и Россию к полному выполнению минских соглашений для прекращения войны в Донбассе.
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