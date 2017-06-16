Оболонский суд готов предоставить Януковичу охрану в Украине

Судья заявил, что охрана беглому экс-диктатору будет предоставлена в том случае, если его защита подаст соответствующее ходатайство

Судья Владислав Девятко заявил, что Оболонский райсуд Киева готов обеспечить охрану беглому экс-диктатору Виктору Януковичу. Об этом он сообщил сегодня на заседании по делу о государственной измене Януковича.

Судья уточнил, что охрана будет предоставлена в случае, если защита Януковича будет об этом ходатайствовать.

"Если такое ходатайство поступит, суд его удовлетворит и предоставит охрану", - сказал Девятко.

Защита же отметила, что обеспечение личной охраной Януковича "будет эффективно" из-за якобы "постоянной информации о насилии в Украине".

"Мы просим обеспечить действия по его безопасности", - сказал один из адвокатов.

После этого суд удовлетворил ходатайство защиты.

При этом защита Януковича утверждает, что в связи с тем, что он пребывает в РФ, его участие в заседании суда будет проходить только дистанционно.

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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.

14 марта прокуратура передала в суд обвинительный акт против Януковича. Его подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и госграницы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК.

Ранее в ходе заседания адвокаты Януковича заявили, что глава ГПУ Юрий Луценко якобы имеет возможность влиять на работу суда из-за наличия дисциплинарного дела против председательствующего судьи.

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