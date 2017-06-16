Антикоррупционный суд: в Раде хотят видеть инициативу Порошенко
Принципиально важно участие президента Петра Порошенко в инициативе о создании антикоррупционного суда. Об этом на экспертной дискуссии по этому вопросу заявил председатель комитета Верховной Рады по противодействию коррупции Егор Соболев, передает корреспондент LIGA.net.
"У президента крупнейшая фракция в Верховной Раде, и без ее голосов все равно ничего принято быть не может. Поэтому я считаю важным, чтобы законодательная инициатива создания антикоррупционного суда исходила от президента", - сказал он.
Если такая президентская инициатива будет, отметил народный депутат, он отзовет аналогичный проект, который уже находится в парламенте.
Читайте также: ЕС: Создание антикоррупционного суда даст реальные результаты
Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет. В начале июня на Банковой заявили, что поддерживают идею создания антикоррупционного суда: "дело за Верховной Радой", которая должна рассмотреть этот вопрос.
Генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд.
Читайте также: Не хочется, а придется. Когда будет создан антикоррупционный суд
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:01
-
09:14
-
08:11
-
вчера
18:38
-
вчера
19:17
Новости партнеров
- 51206
- 24478
- 16744
- 15135
- 14690