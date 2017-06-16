Антикоррупционный суд: в Раде хотят видеть инициативу Порошенко

У главы государства в парламенте - крупнейшая фракция, и без ее голосов "все равно ничего принято быть не может", сказал депутат Егор Соболев

Принципиально важно участие президента Петра Порошенко в инициативе о создании антикоррупционного суда. Об этом на экспертной дискуссии по этому вопросу заявил председатель комитета Верховной Рады по противодействию коррупции Егор Соболев, передает корреспондент LIGA.net.

"У президента крупнейшая фракция в Верховной Раде, и без ее голосов все равно ничего принято быть не может. Поэтому я считаю важным, чтобы законодательная инициатива создания антикоррупционного суда исходила от президента", - сказал он.

Если такая президентская инициатива будет, отметил народный депутат, он отзовет аналогичный проект, который уже находится в парламенте.

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Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что без создания антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет. В начале июня на Банковой заявили, что поддерживают идею создания антикоррупционного суда: "дело за Верховной Радой", которая должна рассмотреть этот вопрос.

Генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд.

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