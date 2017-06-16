Тука объяснил законопроект об АТО: Приоритет - у мирного процесса

Проект, предполагающий военно-политическое изменение операции по сдерживанию оккупантов и освобождению ОРДЛО, - не отказ от Минска, заявил чиновник

Законопроект, которым предполагается переформатирование антитеррористической операции в Донбассе, не предполагает отказ Украины от минских соглашений: в приоритете остается поиск мирных путей решения проблем в регионе. Об этому у себя в Facebook написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что пришло время не просто признать ОРДЛО оккупированной территорией, а на законодательном уровне предложить основные позиции по ее их освобождению. Он считает, что нужно создать постоянно действующий оперативный штаб с широкими полномочиями, который бы обеспечивал комплексное руководство ВСУ, силовыми структурами, в том числе и военно-гражданскими администрациями.

Вчера, 15 июня, прошли первые дискуссии по законопроекту.

"Идея создания оперативного штаба касается исключительно оптимизации процессов управления Луганской и Донецкой областями", - объяснил Тука.

При этом Киев "никоим образом" не ставит под сомнение необходимость возвращения контроля над украинской территорией с международно признанной границей включительно, отметил он.

"Любые разговоры о том, что "Украина готовит наступление", что "Киев решил действовать военным путем", - все это является исключительно элементом российской пропаганды, направленной на запугивание людей и дезинформацию наших международных союзников", - подытожил замглавы МинВОТ.

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