Задержана женщина, подозреваемая в избиении молотком бойца АТО

В Днепре полиция задержала женщину, которая в октябре 2016 года ударила молотком бойца АТО в театре оперы и балета

В Днепре задержали женщину, которая ударила молотком бойца АТО на спектакле в Оперном театре. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на городской отдел полиции.





По данным из полиции, против нее открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. Подозреваемую доставили в Днепровский отдел полиции, с ней начинают следственные действия. Ранее женщина находилась в розыске.





Уголовное производство было возбуждено из-за инцидента с бойцом АТО в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел во время антракта спектакля: на балконе одна из зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о русском мире и нецензурно обругала бойца и его жену".





Как рассказали в полиции, у женщины изъяли молоток. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил травму головы, рану зашивали в больнице.





Позже из театра оперы и балета, где произошел инцидент, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападающей.





В октябре 2016 года в днепровском театре на бойца батальона МВД Днепр-1 Константина Кравченко было совершено нападение с использованием молотка.





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.