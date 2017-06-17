Задержана женщина, подозреваемая в избиении молотком бойца АТО
17.06.2017 22:00
В Днепре полиция задержала женщину, которая в октябре 2016 года ударила молотком бойца АТО в театре оперы и балета
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Днепре задержали женщину, которая ударила молотком бойца АТО на спектакле в Оперном театре. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на городской отдел полиции.
По данным из полиции, против нее открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение легких телесных повреждений. Подозреваемую доставили в Днепровский отдел полиции, с ней начинают следственные действия. Ранее женщина находилась в розыске.
Уголовное производство было возбуждено из-за инцидента с бойцом АТО в театре оперы и балета. По данным полиции, инцидент произошел во время антракта спектакля: на балконе одна из зрительниц, увидев бойца в форме, набросилась на него с молотком. Боец был в театре вместе с женой. По словам свидетелей, женщина "выкрикивала что-то о русском мире и нецензурно обругала бойца и его жену".
Как рассказали в полиции, у женщины изъяли молоток. Кроме того, в сумочке у нее обнаружили кухонный нож. Участник боевых действий получил травму головы, рану зашивали в больнице.
Позже из театра оперы и балета, где произошел инцидент, уволили артистку хора Екатерину Фондуроко, которая в социальных сетях писала сообщения в поддержку действий нападающей.
В октябре 2016 года в днепровском театре на бойца батальона МВД Днепр-1 Константина Кравченко было совершено нападение с использованием молотка.
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