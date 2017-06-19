Порошенко вылетел на переговоры с Трампом

Сегодня вечером глава государства прибудет в Вашингтон, где завтра встретится с руководством Соединенных Штатов

Сегодня днем, 19 июня, президент Петр Порошенко вылетел с рабочим визитом в Соединенные Штаты. Такую информацию у себя в Тwitter обнародовал пресс-атташе главы государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты", - говорится в лаконичном сообщении.

Предполагается, что завтра Порошенко встретится с американским лидером Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и некоторыми членами правительства США.

Этот визит Порошенко в столицу США будет уже третьим на должности президента, но впервые президент встретится именно с Трампом.

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Встреча президента США с коллегой из государства-оккупанта России Владимиром Путиным состоится в начале июля на саммите G20 в Германии.

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