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Стець видит министром информполитики своего первого заместителя

19.06.2017 14:48
Подавший в отставку с поста главы Мининформполитики Юрий Стець предлагает назначить его преемником первого зама Эмине Джапарову
Стець видит министром информполитики своего первого заместителя
Эмине Джапарова

Подавший в отставку с поста министра информационной политики Юрий Стець считает, что следующим главой Мининформполитики должна стать его первый заместитель Эмине Джапарова. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции, передает корреспондент LIGA.net.

"Этот вопрос будет решать коалиция, но я считаю, что следующим министром должна стать Эмине Джапарова", - сказал Стець.

"Это мое видение. Я думаю, что его поддержит и Верховная Рада, и все мои коллеги в правительстве", - добавил он.

Джапарова была назначена на должность первого замминистра информполитики 20 апреля 2016 года, до этого она была советником Стеця по вопросам Крыма. В 2011-2014 годах была ведущей и автором программ на крымскотатарском телеканале ATR, также работала на Радио Свобода и портале Крым.Реалии.

31 мая 2017 года Стець подал в отставку с поста министра информационной политики. Официальной причиной такого решения было названо ухудшение состояния здоровья чиновника.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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