Климкин в Великобритании расскажет о реформах в Украине

Министр иностранных дел посетит Великобританию 6 июля для участия в конференции о реформах в Украине

Министр иностранных дел Павел Климкин посетит Великобританию 6 июля. Об этом он сообщил в Twitter.

"Счастливого дня рождения моему дорогому другу (министру иностранных дел Великобритании, - ред.) Борису Джонсону! Желаю удачи сегодня виртуально и ожидаю c нетерпением, чтобы поздравить лично 6.07", - написал он.

6 июля в Лондоне (Великобритания) состоится международная конференция о реформах в Украине. Об этом сказано в сообщении посольства Великобритании в Twitter.

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1 марта премьер Владимир Гройсман после встречи с главами МИД Польши Витольдом Ващиковским и Великобритании Борисом Джонсоном, обнародовал информацию о том, что летом в Лондоне состоится конференция, посвященная реформам в Украине.

Ранее сообщалось, аналитики Палаты Лордов считают, что Великобритания сможет избежать уплаты компенсации за Brexit, если не будет достигнуто соглашения относительно условий выхода страны из Евросоюза

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