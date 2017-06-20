Белый дом подтвердил встречу Порошенко с вице-президентом США
20.06.2017 03:05
Состоится ли встреча президента Украины с Трампом пока неизвестно
Майк Пенс (фото - ЕРА)
Президент Украины Петр Порошенко встретится во вторник, 20 июня с вице-президентом США Майком Песом. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Голос Америки.
Состоится ли встреча украинского президента с Дональдом Трампом пока неизвестно.
19 июня Порошенко отбыл с рабочим визитом в США. Согласно заявлениям администрации президента Украины, встречи запланированы с Пенсом, Трампом, а также некоторыми другими членами правительства США.
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