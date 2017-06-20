Порошенко рассказал о своих планах в Вашингтоне
Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Вашингтон планирует провести встречи в Белом доме, Государственном департаменте, Пентагоне, в других министерствах и ведомствах США. Об этом он сообщил во время встречи с украинской общиной по прибытию в Вашингтон, передает Укринформ.
В частности, Порошенко встретится с министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Также запланированы встречи с министром торговли и представителями министерства энергетики.
Президент Украины подчеркнул своевременность визита в Вашингтон, "для того, чтобы все были вооружены информацией" и никому у кого не было возможности ее исказить.
Україна має фантастичну підтримку США.- Петро Порошенко (@poroshenko) 20 червня 2017 р.
Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa
Вместе с Порошенко в США прибыли вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, министр иностранных дел Павел Климкин, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, министр инфраструктуры Владимир Омелян, заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев, заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив, начальник Генерального штаба Виктор Муженко.
Как сообщалось ранее, в Белом доме подтвердили встречу Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом. Однако состоится ли встреча президента Украины с Дональдом Трампом пока неизвестно.
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