Матери Чийгоза оккупанты предлагают самой ехать к сыну в СИЗО

Мать политзаключенного Ахтема Чийгоза борется со смертельным недугом, она прикована к постели, а транспортировка может ее убить

В Крыму оккупанты заявили, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз может увидеться со смертельно больной матерью, если она сама приедет к нему в СИЗО Симферополя. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Он назвал такое решение кощунством, ведь мать Чийгоза прикована к постели, а транспортировка ее может убить.

"Сегодня мне позвонила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина по поручению омбудсмена России Татьяны Москальковой и сообщила о том, что свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением... Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", - заявил Полозов.

Полозов добавил, что защита продолжит добиваться для Чийгоза реализации права попрощаться со своей матерью.

Он призывал омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, главу Совета по правам человека в РФ Михаила Федотова немедленно вмешаться в эту ситуацию. "То, что сейчас происходит, иными словами, как глумление, назвать невозможно ", - подчеркнул адвокат.

Полозов отметил работу Министерства иностранных дел, призвав украинских дипломатов продолжить добиваться решения вопроса. Он также заявил о необходимости подключится к процессу ООН, ОБСЕ и президента.