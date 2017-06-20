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Матери Чийгоза оккупанты предлагают самой ехать к сыну в СИЗО

20.06.2017 07:45
Мать политзаключенного Ахтема Чийгоза борется со смертельным недугом, она прикована к постели, а транспортировка может ее убить
Матери Чийгоза оккупанты предлагают самой ехать к сыну в СИЗО
Фото: qha.com.ua

В Крыму оккупанты заявили, что заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз может увидеться со смертельно больной матерью, если она сама приедет к нему в СИЗО Симферополя. Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

Он назвал такое решение кощунством, ведь мать Чийгоза прикована к постели, а транспортировка ее может убить.

"Сегодня мне позвонила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина по поручению омбудсмена России Татьяны Москальковой и сообщила о том, что свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель Министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением... Это решение такое же беспринципное, такое же кощунственное и негуманное", - заявил Полозов.

Полозов добавил, что защита продолжит добиваться для Чийгоза реализации права попрощаться со своей матерью.

Он призывал омбудсмена РФ Татьяну Москалькову, главу Совета по правам человека в РФ Михаила Федотова немедленно вмешаться в эту ситуацию. "То, что сейчас происходит, иными словами, как глумление, назвать невозможно ", - подчеркнул адвокат.

Полозов отметил работу Министерства иностранных дел, призвав украинских дипломатов продолжить добиваться решения вопроса. Он также заявил о необходимости подключится к процессу ООН, ОБСЕ и президента.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией.

Судилище над Чийгозом началось 28 декабря 2015 года в Симферополе. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

7 июня 2017 года фейковый суд в Крыму не разрешил Чийгозу повидаться с тяжелобольной матерью.

Читайте также: МИД требует от РФ позволить Чийгозу увидеться с больной матерью

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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