В БПП Садовому предлагают убрать мусор или уйти в отставку

В БПП напомнили, что решение проблемы с мусором было одним из предвыборных обещаний Андрея Садового

Мэру Львова Андрею Садовому предлагают убрать мусор или уйти в отставку. Об этом заявила выступая в парламенте депутат от БПП Оксана Юринець, передает корреспондент LIGA.net.

"Решайте проблемы с мусором или подавайте в отставку", - сказала она.

Юринец отметила, что решение проблемы с мусором было одним из предвыборных обещаний Садового, который уже третью каденцию проводит в кресле мэра.

Она также заявила, что после трагедии на Грибовицкой свалке на то, чтобы развозить мусор по другим регионам было потрачено 350 млн грн.

Лидеру фракции Самопомощь Олегу Березюку Юринец посоветовала не сидеть под Администрацией президента, а поехать в Николаев и разобраться, почему местные депутаты Самопомощи проголосовали против того, чтобы принять львовский мусор.

19 июня сообщалось, что Березюк объявил голодовку из-за того, что власти якобы мешают Садовому вывезти мусор из города.

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