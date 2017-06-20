Сыроид решила голодать заодно с лидером фракции Самопомощь

После заявления о голодовке вице-спикер вернулась на свое рабочее место, не присоединившись к Олегу Березюку на ступеньках Администрации президента

Вслед за лидером парламентский фракции Самопомощь Олегом Березюком голодовку объявила и вице-спикер Верховной Рады от этой же партии Оксана Сыроид. Об этом она заявила, выступая в парламенте, сообщает корреспондент LIGA.net.

По ее словам, такой инициативой она намерена "поддержать" лидера фракции, который начал голодовку вчера из-за проблем с вывозом мусора во Львове.

"Я хочу поддержать Олега Березюка, я присоединюсь к нему, я начинаю голодовку", - объявила она.

После этого выступления она вернулась на рабочее место, не присоединившись к коллеге на ступеньках Администрации президента.

Сыроид также призвала львовян объединяться и требовать от президента Петра Порошенко, который вчера вылетел в Вашингтон, увольнения главы Львовской обладминистрации, который, по ее словам, "отдавал преступные приказы".

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12 июня 2017 года Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла официальное решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия. 14 июня премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов оказать помощь Львову, но власти города должны сами приложить усилия, чтобы найти необходимые решения.

Березюк заявил, что голодовка - протест против того, что Банковая якобы мешает мэру Львова Андрею Садовому решить "мусорную проблему".

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