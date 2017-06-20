Хроники судебной реформы: в Украине хотят ввести электронный суд

Согласно принятому парламентом за основу законопроекту, участники судебного процесса смогут присутствовать на заседании в режиме видеоконференции

Верховная Рада продолжила работу над судебной реформой и намерена ввести электронный суд. За проект изменений в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы, Кодекс административного судопроизводства и другие законы N6232 в первом чтении проголосовали 253 народных депутата, передает корреспондент LIGA.net.



Проектом, в частности, предлагается ввести электронный суд. Участники дела смогут присутствовать на заседании в режиме видеоконференции, а свидетели и эксперты смогут участвовать в процессе из помещения другого суда.



Согласно законопроекту, материалы дела будут храниться, в основном, в электронном виде. При этом сохранится право участников обращаться в суд "в бумажной форме".



Также с 2019 года планируется ввести механизм автоматического ареста средств в рамках судебного решения.



Документом предусмотрено, что несложные дела рассматриваются в течение не более 60 дней. В хозяйственных и гражданских спорах вводится возможность взыскания необжалуемой задолженности в порядке приказного производства. Такой приказ может быть издан, если задолженность не превышает 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Обжаловать приказ можно в течение 20 дней.



Проект закона был подан президентом в рамках судебной реформы.

16 июня 2017 года сообщалось, что в Раде призвали президента Петра Порошенко внести законопроект об антикоррупционном суде.

Читайте также: Будет ли отменен конкурс для судей Конституционного Суда



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.