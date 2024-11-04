Выборы в Молдове. Подсчитано почти 100% голосов, Санду обратилась к избирателям на русском

По состоянию на утро 4 ноября разрыв между Санду и Стояногло составляет почти 11% голосов

Майя Санду (Фото: ЕРА)

Действующая президент Молдовы Мая Санду прокомментировала предварительные результаты выборов. Она заявила, что "Молдова победила", а часть речи провозгласила на русском языке.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, по состоянию на 06:40 4 ноября подсчитано 99,55% голосов. У Санду – 55,26% (924 125 голосов), а поддерживаемый пророссийскими силами Александр Стояногло набрал 44,74% (748 251 голос).

Ночью Санду опубликовала обращение: заявила, что "Молдова победила", а граждане "преподали урок демократии, достойный того, чтобы его вписали в учебники истории".

"Мы доказали, что объединившись, мы можем победить тех, кто хотел унизить нас <…> Молдова подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы: грязные деньги, незаконный подкуп голосов, вмешательство преступных группировок в избирательные процессы, распространение ненависти и страха в нашем обществе. Но наш народ объединился и граждане победили", – сказала Санду.

Она также обратилась к избирателям на русском языке.

"Дорогие молдаване, я благодарна каждому из вас, кто пришел на выборы. Я услышала ваш голос: и тех, кто поддержал меня, и тех, кто проголосовал за господина Стояногло. Я обязуюсь быть президентом для всех вас", – сказала она.

Санду подчеркнула, что избиратели могут придерживаться разных точек зрения, говорить на разных языках, "но мы все хотим мира, взаимопонимания и достойной жизни для наших детей". Это она назвала своей главной целью для Молдовы на ближайшие годы.